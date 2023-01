Osobní gratulace Pavlovi byl spontánní nápad Čaputové. Moc si toho vážíme, ocenil gesto Lipavský

„Bylo to opravdu něco, co vnímáme velice silně, a moc si toho vážíme,“ ocenil šéf české diplomacie Jan Lipavský při návštěvě Slovenska gesto tamní prezidentky Zuzany Čaputové po českých prezidentských volbách. Čaputová v sobotu přijela do štábu Petra Pavla v pražském Foru Karlín a zvolenému prezidentovi osobně pogratulovala.

Foto: David W Cerny, Reuters Zuzana Čaputová a Petr Pavel