Evropský parlament si zve Muska na kobereček. Kvůli Twitteru

Musk koupil Twitter v říjnu za 44 miliard dolarů (přes bilion korun) a ve společnosti od té doby zahájil dramatické změny včetně propuštění zhruba poloviny zaměstnanců a většiny vedení s cílem snížit náklady. Jak nedávno uvedl americký deník The New York Times, od nástupu Muska do vedení společnosti se podle průzkumu prudce zvýšil rozsah problematického obsahu a dříve zakázaných účtů na sociální síti.