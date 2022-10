Nový brazilský prezident Lula je nadějí pro Amazonii i nejchudší obyvatele

Samotní Brazilci také budou s očekáváním sledovat, jak se levicovému prezidentovi podaří naplnit slib, že obnoví ekonomickou prosperitu země z let 2003 až 2011, kdy zemi vládl poprvé. „Prvními opatřeními naší vlády bude zachránit 33 milionů lidí před hladem a zachránit více než 100 milionů Brazilců před chudobou,“ řekl Lula, jenž údajně kdysi sám ve 12 letech musel odejít ze školy, aby pracoval jako pouliční leštič bot.

Lula mimo jiné sliboval progresivnější zdanění, zrušení stropu na veřejné výdaje, zvýšení minimální mzdy či posílení sociálního systému. Značná část veřejnosti to jistě přijme s nadšením, u investorů to však budí obavy, jak budou tato opatření financována. Důležitým signálem ohledně rozpočtové disciplíny nové vlády bude pro trhy oznámení jména nového ministra financí, podotkla agentura Reuters s tím, že Lula zatím neoznámil, koho si vybral.

Levicový prezident též ve vítězném projevu slíbil „neúnavný boj proti rasismu, předsudkům a diskriminaci, aby bílí, černí a domorodí obyvatelé měli stejná práva a stejné příležitosti“. I to ostře kontrastovalo s Bolsonarem, který dříve například „vtipkoval“ o tom, že stále více domorodých obyvatel se stává „lidskými bytostmi jako my“, a který prohlásil, že by nikdy nemohl milovat svého syna, pokud by byl homosexuál.