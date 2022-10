Bolsonaro těsně prohrál, brazilským prezidentem bude Lula

Lula rovněž zmínil, že mezi jeho hlavní cíle bude patřit boj proti chudobě a že se soustředí i na to, jak ochránit Amazonii a zabránit dalšímu odlesňování. „Brazílie i celá planeta potřebují, aby Amazonie byla živá a dýchala. Strom, který stojí, je mnohem cennější než ilegálně vytěžené dřevo,“ řekl Lula.

Rychlost, s jakou do Brazílie začaly proudit gratulace novému prezidentovi, podle deníku The Guardian napovídá, že se světoví politici snaží odradit poraženého kandidáta Bolsonara od toho, aby začal zpochybňovat výsledky. Bolsonaro se zatím k výsledkům nevyjádřil.

Souboj mezi sedmašedesátiletým Bolsonarem a o deset let starším Lulou byl velmi vyhrocený. Zatímco Bolsonaro čelil časté kritice kvůli populismu a opatřením, jimiž přispěl k výrazně rychlejšímu ničení amazonského pralesa, před Lulou zase varovali někteří investoři a podnikatelé, podle nichž levicový kandidát nemá konkrétní ekonomický plán.

Lula se úřadu ujme v lednu příštího roku, předtím zastával funkci prezidenta už v letech 2003 až 2010. Jeho zvolení do nejvyšší ústavní funkce je pro něj velkým návratem na politické výsluní zejména poté, co mu pověst poškodilo několik korupčních kauz, kvůli kterým strávil rok a půl ve vězení. Bolsonaro je prvním prezidentem od 90. let, který ve volbách neobhájil mandát a musí úřad opustit po jednom volebním období.