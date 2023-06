Netanjahu upustil od sporného článku, reformu justice ale bude prosazovat dál

Netanjahu sice chce vypustit článek o možnosti přehlasování verdiktů nejvyššího soudu v parlamentu, zároveň ale podle The Wall Street Journal nehodlá ustupovat ohledně větších pravomocí kabinetu při jmenování soudců, což je další z kontroverzních bodů reformy.

„Ta myšlenka klauzule o přehlasování, podle které by mohl Kneset přehlasovat rozhodnutí nejvyššího soudu prostou většinou, tam jsem řekl, dejme to pryč,“ řekl Netanjahu. „Na změnách v systému jmenování soudců ale trvám,“ dodal.

Podle listu The Times of Israel návrh v současné podobě dává vládní koalici téměř plnou kontrolu nad výběrem nových soudců, což by podle jejích kritiků zvrátilo rovnováhu moci v zemi.