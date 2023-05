Izraelci už 20. týden protestují proti plánu justiční reformy

Desetitisíce Izraelců v sobotu již 20. týdnem vyšly do ulic na protest proti soudní reformě navrhované pravicovou koalicí premiéra Benjamina Netanjahua. Na hlavním protestu v Tel Avivu se večer podle organizátorů shromáždilo přibližně 135 000 lidí, píše list The Times of Israel. V minulých týdnech na demonstrace podle oficiálních odhadů dorazilo asi 200 000 lidí.

Foto: Tsafrir Abayov, ČTK/AP Izraelci protestují proti plánům vlády premiéra Benjamina Netanjahua na revizi soudního systému v Tel Avivu (sobotu 20. května 2023).

Protesty proti soudní reformě, která podle jejích kritiků oslabí izraelskou justici a demokracii, se v Tel Avivu a dalších izraelských městech konají každou sobotu již 20 týdnů. Pokračují i poté, co vláda prosazování kontroverzní legislativy pozastavila, aby umožnila dialog. Jednání mezi vládou a opozicí o kompromisním řešením zatím nebyla úspěšná. Tento týden byl protest namířen také proti plánovanému novému přerozdělování státních financí. Vláda musí rozpočet schválit do konce května. Podle zpráv médií mají z rozpočtového plánu, který již schválil finanční výbor, těžit zejména náboženské koaliční strany. Organizátoři protestů obvinili vládu z „drancování státní pokladny". Netanjahu chce podle nich rozdělovat peníze daňových poplatníků svým spojencům, aby usnadnil „zavádění diktátorských zákonů".