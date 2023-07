Německý ministr obrany ocenil atentát na Hitlera a kritizoval ruskou agresi

Účastníci atentátu na nacistického vůdce Adolfa Hitlera z 20. července 1944 jsou dodnes v Německu vzorem a zároveň připomínkou, že je povinností Němců zachovat zemi demokratickou. Ve čtvrtek to prohlásil spolkový ministr obrany Boris Pistorius. V projevu rovněž kritizoval ruského prezidenta Vladimira Putina za to, že do Evropy opět vnesl válku.

Foto: Nadja Wohlleben, Reuters Německý ministr obrany Boris Pistorius na tiskové konferenci