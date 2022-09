Německo ponechá dvě jaderné elektrárny v rezervě, rozhodl ministr

V nouzovém provozu mají zůstat jaderné elektrárny Isar II a Neckarwestheim. Ze sítě bude odpojena jaderná elektrárna Emsland. „Obě atomové elektrárny by měly do poloviny dubna 2023 ještě zůstat k dispozici, aby v případě potřeby mohly během zimy poskytnout v jižním Německu dodatečný příspěvek do energetické sítě,“ uvedl Habeck a pokračoval: „Zároveň to znamená, že všechny tři jaderné elektrárny, které jsou v Německu ještě připojeny k síti, budou podle plánu na konci roku 2022 řádně odpojeny.“