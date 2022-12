Němce měl pod palcem politický kapitán

„Plán vymyslel s odbornou pomocí Goretzka. SPD ho už dříve vyslala jako volitele do Spolkového shromáždění při volbě Franka-Waltera Steinmeiera prezidentem, velmi dobře se zná s Larsem Klingbeilem, spolupředsedou soc. dem. V Kataru našel podporu na nejvyšší úrovni,“ napsal týdeník Focus.

Poté, co světová fotbalová federace FIFA pásku s aktivistickým nápisem One Love na stadiony nevpustila, v německé kabině to vřelo při diskusích o plánu B – ruce před ústy.