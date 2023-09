Někdejší osobní strážce Kennedyových nahlodává závěry o jednom střelci

Landis, který měl v Dallasu chránit Jackie Kennedyovou, si stále pamatuje první výstřel. Na kraťoučký okamžik, když stál na stupínku auta za prezidentem, si dělal marnou naději, že to možná bouchla jen petarda nebo že praskla pneumatika. Ale znal zbraně a věděl, že to tak není, napsal list The New York Times (NYT).