Napsal mylně o raketách, které dopadly do Polska. Dostal padáka

Americká tisková agentura Associated Press propustila novináře, který ve své reportáži napsal, že rakety, které dopadly v polské obci Przewodów, patřily Rusku. Deník The Washing­ton Post (WP) novináře identifikoval jako Jamese LaPortu (35), bývalého příslušníka námořní pěchoty s nasazením v Afghánistánu, jenž do AP nastoupil v dubnu 2020.

Článek WP připomněl, že dotyčnou zprávu zveřejnila agentura AP 15. listopadu večer. Autor se odvolával na americké zpravodajské zdroje. Agentura AP později zprávu stáhla. O den později vydala agentura AP opravu. Uvedla, že její anonymní zdroj se mýlil a že „následné zprávy ukázaly, že rakety byly ruské výroby a Ukrajina je pravděpodobně odpálila na obranu proti ruskému útoku“. LaPorta odmítl zprávu o svém propuštění z práce v AP komentovat, dodal WP, ale informaci potvrdili zaměstnanci AP. Podle nich propuštění předcházelo interní vyšetřování, které zjistilo porušení vnitřních předpisů, mimo jiné v souvislosti s využíváním anonymních zdrojů. Brazilský novinář se v Kataru dostal do sporu s policií. Jeho vlajku si spletli s duhovou Svět