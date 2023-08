Nad Baltem zuří silné bouře

Norští meteorologové předpokládají, že do večera se situace ještě zhorší a bouře v úterý budou nejhorší za posledních 25 let. Obávají se sesuvů půdy a úřady vyzvaly lidi, aby raději pracovali z domova, pokud to jde. Zábavní park Kongeparken, který leží několik desítek kilometrů od Stavangeru, zůstane kvůli očekávanému silnému větru v úterý zavřený.