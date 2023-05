Na Kyjev útočilo 36 šáhedů, obránci byli stoprocentní

„Dnes, navzdory tomu, že tyto údery pokračují, bych rád apeloval přímo na íránský lid. Na všechny – společnost, íránské duchovní, na každou íránskou rodinu, na všechny ty, kdo jsou schopni ovlivnit vládní rozhodnutí v Íránu. Otázka je jednoduchá: proč byste se měli podílet na ruském teroru? Proč jste na straně země zla?“ otázal se. „Svět vidí, co se děje, a vy všichni v Íránu to vidíte také. Tu podporu zla nelze popřít,“ pokračoval.

„Když íránský dron zabije těhotnou Ukrajinku s jejím manželem u nich doma, co z toho máte vy, matky a otcové v Íránu? Když váš šáhed zasáhne kolej s našimi studenty, umírají lidé, vzplane požár. Na místo dorazí záchranáři a o pár minut později udeří druhý šáhed a bere životy těch, kteří zachraňovali životy druhých. Na co potřebuje Írán takové cynické vraždy? Co z toho máte, vy, lidé v Teheránu, Šírázu, Sakkezu nebo v jakémkoli jiném městě ve vaší zemi?“ uzavřel, aniž by skrýval emoce.