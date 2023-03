Moskva hledá nová exportní odbytiště

Exportní potenciál nyní ruští ekonomové vidí převážně u prodejů ropy, ropných produktů a barevných kovů do Číny, ale také do Turecka. Rusko chce rovněž navýšit dodávky hnojiv do Indie, Číny, Vietnamu a Brazílie. Do všech států na exportním seznamu kromě Indie, Uzbekistánu a Alžírska je připraveno dodávat jaderné reaktory a jejich díly.