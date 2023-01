Mobilizace nově i pro otce tří dětí, řekla poslankyně Dumy

Ostaninová informaci získala od Iriny Kirkoraové, členky prezidentské rady pro lidská práva, a nyní žádá po ministerstvu obrany vysvětlení, napsal list Moskevskij komsomolec.

„Vzhledem k tomu, že částečná mobilizace už byla ukončena, otcové se třemi dětmi povoláváni nebudou. Dokument vznikl zřejmě proto, že je velmi obtížné navracet ty, kteří už v zóně speciální vojenské operace jsou,“ míní Ostaninová.

O zrušení výjimky pro otce početných rodin informoval také web Chita.ru s odvoláním na regionálního vojenského komisaře Jurije Šuvalova. Změnu podle serveru podepsal 21. prosince Valerij Gerasimov, náčelník ruského generálního štábu a nový velitel invazních operací na Ukrajině.

Britské ministerstvo obrany v pravidelném hlášení o válce na Ukrajině nově uvedlo, že Rusko zvažuje, že zvýší horní věkovou hranici pro odvod branců z 27 na 30 let. S příslušným návrhem přišel tento týden šéf branného výboru ruského parlamentu Andrej Kartapolov. Na povinnou vojenskou službu teď v Rusku musí muži ve věku od 18 do 27 let.

Podle Kartapolova by bylo dobré, aby se věková hranice zvýšila před letošním jarním odvodem. Přispělo by to podle něj k dříve oznámenému zvýšení počtu ruských sil o 30 procent.

Ruský prezident Vladimir Putin dal podle britského ministerstva už loni najevo, že takový krok podporuje, a návrh Kartapolova tak má především zjistit, jak by na opatření reagovala veřejnost. Podle Londýna je možné, že Moskva věří, že by ho lidé přijali lépe než částečnou mobilizaci. Tu Putin vyhlásil loni v září. Oficiálně bylo poté do armády povoláno 300 000 záložníků, podle některých ruských médií jich ale bylo výrazně více. Mnoho Rusů zemi raději opustilo, aby se odvodu vyhnulo.

Při podzimních odvodech na povinnou vojenskou službu v Rusku nastoupilo 120 000 mužů. Úřady ujišťovaly, že nebudou nasazeni do války na Ukrajině.