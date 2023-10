Milion lidí vyrazil do ulic Varšavy na demonstraci proti vládě

„Není to pochod jedné strany, ale všech lidí, kteří chtějí žít v lepším Polsku bez lži, nenávisti a zlodějen,“ prohlásil Tusk, když Poláky vyzýval k účasti na této manifestaci. „Nepřipusťme, aby demokracie zemřela, a postavme se proti těm, kteří nám každý den, kousek po kousku, berou svobodu,“ dodal Tusk podle serveru Onet.pl .

Za poslední čtyři měsíce je to podruhé, co Tusk vyzval spoluobčany, aby se „pustili do boje se zlem, neustálým omezováním nezávislosti soudní moci a potlačováním menšin, především členů skupin LGBT“. „A také proti těm, kdo porušují i další evropské hodnoty jako pluralita médií či akademické svobody,“ dodal Onet.pl.