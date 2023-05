Maďarský velvyslanec ve Vídni jde na kobereček. Kvůli sporu ohledně pašeráků lidí

„Požadujeme plné vysvětlení, protože to považujeme za zcela špatný signál,“ prohlásil Schallenberg podle listu Kronen Zeitung . „Ještě dnes (pondělí) si maďarského velvyslance předvoláme,“ dodal rakouský ministr s tím, že už v neděli hovořil se svým maďarským kolegou Péterem Szijjártem.

Podle nařízení, které koncem dubna vydala vláda premiéra Viktora Orbána, budou věznění pašeráci lidí ze zahraničí propuštěni, jestliže do 72 hodin opustí Maďarsko. Maďarské trestní právo stanoví za pašování lidí dlouhodobé tresty odnětí svobody od dvou do 20 let.