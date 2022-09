Londýn je plný prezidentů, premiérů a panovníků

V neděli přiletěl do Londýna český premiér Petr Fiala, který se ještě téhož dne zúčastnil večerní státní recepce v Buc­kinghamském paláci. Na ní se nový král Karel III. s chotí Camillou setkal se zahraničními smutečními hosty.

Americký prezident Joe Biden s manželkou Jill dorazil do Londýna v sobotu pozdě večer.

„V neděli se pokloní památce panovnice a podepíší se do oficiální kondolenční knihy a večer pak půjdou na státní recepci,“ popsala televize CNN program šéfa Bílého domu s tím, že původně plánovaná schůzka s premiérkou Liz Trussovou se odsunula na „plnohodnotné bilaterální setkání“ tuto středu na Valném shromáždění OSN v New Yorku.

Po smrti nejdéle vládnoucí panovnice v dějinách Spojeného království Biden nařídil, aby v den jejího pohřbu byly všechny americké vlajky vyvěšeny na půl žerdi až do západu slunce.

Downing Street 10, sídlo britské premiérky, v neděli připustil, že „opatření pro světové lídry se budou lišit“. Stalo se tak poté, co do médií uniklo, že japonský císař Naruhito a jeho manželka císařovna Masako budou muset jet na pohřeb autobusem s dalšími významnými hosty. V porovnání s jinými vladaři přitom japonský císařský pár takřka necestuje do zahraničí a na pohřby nejezdí vůbec.