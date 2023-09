Kvůli tajfunu Haikui zrušil Tchaj-wan desítky letů, evakuoval 4000 lidí

Haikui udeřil na pevninu na hornatém a málo osídleném jihovýchodě Tchaj-wanu v polovině nedělního odpoledne místního času (dopoledne SELČ). Úřad tchajwanské prezidentky Cchaj Jing-wen vydal prohlášení, v němž vyzval občany, aby se nevydávali do hor ani na pobřeží a neprovozovali vodní sporty ani rybolov.

Armáda mobilizovala vojáky na pomoc případným obětem povodní a k zabezpečení evakuačních operací. Dopady tajfunu by měly být na Tchaj-wanu nejsilněji citelné od nedělního odpoledne do pondělního rána místního času. V pondělí by se měla bouře přesunout k jižní Číně.