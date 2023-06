Katedrála svatého Pavla změkčila hodnocení Churchilla. Už není nestydatý imperialista

Vnuk připomněl, že jeho předek „zachránil Anglii“ tím, že vedl boj proti Hitlerovi, a dodal: „Dokonce i při přípustnosti některých druhů extrémnějších názorů v anglikánské církvi to opravdu zachází příliš daleko. Bylo to hluboce urážlivé a způsobilo to velkou urážku řady členů mé rodiny a řada lidí si na to stěžovala. Jsem rád, že se kancléř katedrály nyní písemně omluvil a nechal to stáhnout,“ dodal.