Japonsko představilo největší plán na zbrojení od druhé světové války

Plán Japonsku zajistí střely s doletem do Číny a umožní zemi vést dlouhodobý vojenský konflikt.

Japonský premiér Fumio Kišida ho má za odpověď na „různé bezpečnostní hrozby, jimž čelíme“. Kišidův kabinet se po invazi Ruska na Ukrajinu obává, že tím Čína získala precedent pro napadení Tchaj-wanu, uvádí Reuters. Útok na ostrovní stát by Japonsko ohrozil a znemožnil dodávky ropy či polovodičů.

„Určuje to Japonsku nové směřování,“ popsal zbrojní plán Jódži Kóda, bývalý velitel japonské námořní flotily. „Pokud to bude správně provedeno, obranné síly budou skutečnou, světově účinnou silou,“ řekl.

Japonsko se v poválečné ústavě pod tlakem Spojených států vzdalo práva vést válku a prostředků k tomu určených. Vláda však hodlá v rámci nového plánu rozděleného do tří částí shromažďovat velké množství munice a náhradních součástek, rozšiřovat přepravní kapacity či vyvinout prostředky ke kybernetickému boji.

„Válka na Ukrajině upozornila na nutnost ustát dlouhé boje, a to je něco, na co Japonsko dosud nebylo připraveno,“ uvedl pro Reuters Tošimiči Nagaiwa, generál japonských vzdušných sil ve výslužbě. „Japonsko se na startu zpozdilo, je to, jako bychom byli dvě stě metrů pozadu v závodu na čtyři sta metrů,“ vysvětlil Nagaiwa důvody pro rozsáhlé zbrojení.