Írán vyrobí materiál na atomovou bombu „tak za 12 dní“, tvrdí Američané

„Protože íránský jaderný pokrok od doby, kdy jsme opustili JCPOA, byl pozoruhodný. V roce 2018, kdy předchozí administrativa vypověděla dohodu, by trvalo Íránu asi 12 měsíců, než by vyrobil štěpný materiál na jednu bombu. Nyní by to trvalo asi 12 dní,“ řekl.