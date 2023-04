Hutchinson oznámil kandidaturu na prezidenta USA

„Budu kandidovat. A důvodem je to, že při své šestiměsíční cestě po Spojených státech jsem slyšel lidi mluvit o vedení naší země. A jsem přesvědčený, že lidé chtějí lídry, kteří promlouvají k těm nejlepším kvalitám naší země, ne jen k našim nejhorším instinktům,“ řekl 72letý Hutchinson podle serveru Politico. „Věřím, že já můžu být pro americké občany takovým lídrem,“ dodal.

Podle listu The Washington Post bývalý guvernér Arkansasu svou kritiku exprezidenta Trumpa v posledních letech zintenzivnil. Podle webu Politico Hutchinson uvedl, že by Trump podle něj z prezidentského klání kvůli obvinění v souvislosti s penězi pro pornoherečku Stormy Daniels před volbami v roce 2016 odstoupit.

Jako arkansaský guvernér o sobě dal Hutchison vědět svým prvotním odporem vůči vládním opatřením při pandemii covidu-19 a následnou změnou postoje, když se pandemická situace zhoršila. Guvernér později nabádal státní zákonodárce, aby umožnili školám zavést povinné zakrývání dýchacích cest před návratem žáků do tříd.

Hutchinson je vystudovaný právník. Když mu bylo 31 let, jmenoval ho tehdejší prezident Ronald Reagan v roce 1982 okresním státním zástupcem pro soudní okres Západní Arkansas. Hutchinson byl tehdy nejmladším okresním státním zástupcem ve Spojených státech. Právu se aktivně věnoval více než 20 let. Do první vládní funkce nastoupil na ministerstvu vnitřní bezpečnosti (DHS), které vzniklo v reakci na teroristické útoky z 11. září 2001.