Harryho a Meghan mají sousedé v Kalifornii plné zuby

Copak prodají příště? sázejí se kalifornští sousedé prince Harryho a jeho manželky Meghan v noblesním sídle Montecito. Místní noviny si dělají z vévody a vévodkyně legraci a Harryho dlouholetí kamarádi se od něj odvracejí a vyhrožují, že udělají to samé, co on. Vezmou fotografie z jejich mládí a vyrazí s nimi do médií, píše deník Daily Mail.

Foto: Pool, Reuters Harry a Meghan