Jako opilecká esemeska. Harryho kniha je podle recenzí příšerná, jde ale na dračku

Kniha prince Harryho s názvem Spare (Náhradník) se po týdnech rozhovorů, úniků pasáží do médií a kontroverzních prohlášení v úterý objevila na prodejních pultech. Vyšla v angličtině a přeložená je do 15 dalších jazyků včetně čínštiny; čeština mezi nimi zatím není.

Recenzentka listu The Guardian knihu označila za „nepovedený pokus o znovuzískání narativu“, zatímco list The New York Times (NYT) uvádí, že kniha je plná paradoxů.