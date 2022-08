Zpomalení tempa operace na Ukrajině je schválně, chráníme civilisty, přesvědčuje Šojgu

„Během zvláštní operace striktně dodržujeme normy humanitárního práva. Údery jsou prováděny vysoce přesnými zbraněmi na objekty vojenské infrastruktury ozbrojených sil Ukrajiny, tedy na kontrolní body, letiště, sklady, opevněné oblasti, objekty vojensko-průmyslového komplexu. Zároveň se dělá vše pro to, aby se zabránilo obětem mezi civilisty. Samozřejmě to zpomaluje tempo ofenzívy, ale jdeme do toho vědomě,“ řekl Šojgu.