Znásilnění 15leté dívky v Hamburku: Z devíti odsouzených půjde za mříže jediný

Mnoho viníků, tresty mírné. Tak lze shrnout úterní verdikt soudu v děsivém případu hromadného znásilnění patnáctileté dívky v Hamburku, který před třemi lety otřásl celým Německem. Z devíti odsouzených nakonec musí do vězení jediný - devatenáctiletý Íránec, který poputuje za mříže na dva roky a devět měsíců. „Který muž by to nechtěl?“ hájil podle webu deníku Bild své odporné počínání u soudu.

Foto: Profimedia.cz Jeden z odsouzených se zakrytou tváří

Článek Dalším osmi mužům ve věku 20 až 23 let uložil hamburský soud pro mladistvé podmíněné tresty od jednoho do dvou let, dalšího mladíka pak zprostil viny, podobně jako jedenáctého původně obviněného, jehož stíhání soud zastavil už v dubnu. Úterní verdikty zatím nejsou pravomocné. Nikdo z obviněných podle soudkyně neprojevil sebemenší lítost. Foto: Profimedia.cz Odsouzení za hromadné znásilnění patnáctileté dívky si u soudu zakrývali tváře Pět z deseti obviněných, kteří tento týden stanuli před soudem, mělo německé občanství, další byli podle soudu z Afghánistánu, Arménie, Černé Hory, Kuvajtu a Sýrie. „Všichni byli socializováni v Německu dostatečně dlouho na to, aby pochopili neospravedlnitelnost svých činů,“ podotkla podle webu deníku Die Welt soudkyně Anne Meierová-Göringová. V Hamburku znásilnili ženu, když šla pro děti do školy Vyšetřovatelé podle Bildu našli na oblečení patnáctileté dívky stopy spermatu od nejméně devíti mužů. Dívka byla ale silně opilá a sama si téměř nepamatuje, co se dělo. I proto se ve všech případech znásilnění prokázat nepodařilo, podotkl Die Welt. „Dlouho nebylo jasné, co se v noci z 19. na 20. září 2020 přesně stalo,“ řekla soudkyně. Foto: Profimedia.cz Soudkyně Anne Meierová-Göringová (uprostřed) se svými kolegy Během procesu, který trval zhruba rok a půl, byla vyslechnuta téměř stovka svědků. Někteří z útočníků si své počínání nahrávali na mobilní telefon, videa však byla později nenávratně smazána, a tak někteří předvolaní svědci soudu jen popsali jejich obsah. V hamburském parku bylo přitom během onoho večera velké množství lidí - během proticovidových uzávěr šlo o oblíbené místo setkávání tamní mládeže. Desítky svědků, kteří tu noc dívku v parku viděly, popsaly, že působila zmateně a zcela apaticky. Samotná dívka, která nyní podle agentury DPA trpí posttraumatickou stresovou poruchou, u soudu vypovídala jen prostřednictvím videa. Foto: Profimedia.cz Justiční stráž během soudního procesu v Hamburku Postupně podle soudu vyšlo najevo, že opilou dívku nejprve do křoví zatáhli čtyři výrostci, kde ji sexuálně zneužili, přičemž jeden z útočníků jí také ukradl mobilní telefon a peněženku. Poté dívku znásilnili další dva muži. Když poté dívka bezcílně chodila parkem, narazila na dalšího mladíka, který ji rovněž zneužil. Poté dívku do křoví zatáhli další tři výrostci, v tomto případě se však nepodařilo prokázat, že ji všichni znásilnili, napsal Die Welt. Výrostci si o bezbranné osamocené dívce navzájem řekli, a když se snažila dojít na nádraží, pronásledovala ji další skupina mladíků, popsala agentura DPA. Teprve když před nimi vyděšeně začala utíkat, narazila na skupinku lidí, kteří zavolali policii. Všichni obvinění se snažili u soudu hájit tím, že nebylo zjevné, že dívka o sex nestojí, soudkyně to ale odmítla. „Dokazování ukázalo, že nesouhlasila. Muselo to být zřejmé. Ale vám to bohužel bylo jedno a využili jste šance,“ řekla. Německý soud poslal deset mužů do vězení za hromadné znásilnění