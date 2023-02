Zástupci Ruska a USA se sešli kvůli jednání o odzbrojovací smlouvě. Bez výsledku

Po schůzce obou zástupců list The Wall Street Journal napsal s odvoláním na americké ministerstvo zahraničí, že Rusko porušuje dohodu, když neumožňuje provádět inspekce jaderných zbraní a brání se setkáním, kde by se projednaly překážky bránící naplnění dohody.

Nový START má kořeny na začátku 90. let minulého století, kdy první dohodu START podepsali prezidenti USA a Sovětského svazu George Bush starší a Michail Gorbačov. Dohodu Nový START pak v dubnu 2010 v Praze uzavřeli Barack Obama a Dmitrij Medveděv. Původně měla platit jen deset let, ale Joe Biden se po nástupu do funkce rozhodl prodloužit dohodu do roku 2026. O jejím případném rozšíření měli zástupci Moskvy a Washingtonu jednat už dříve, Rusko však jednání odložilo, aniž navrhlo nový termín.