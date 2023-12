Z moskevského večírku „téměř nahých“ se vyklubal skandál. Nemluvme o tom, prosí Peskov

Skandál vypukl poté, co televizní moderátorka a herečka Anastasija Ivlejevová uspořádala 21. prosince v moskevském nočním klubu večírek s dress codem „téměř nahý“. Krátce poté začaly na sociálních sítích kolovat fotografie z akce - včetně těch, které zachytily rapera Nikolaje Vasiljeva známého pod uměleckým jménem Vacío pouze v ponožce na genitáliích.

Vasiljev byl moskevským soudem poslán na 15 dní do vězení a pokutován 200 tisíc rublů (přes 50 tisíc Kč) za propagaci „netradičních sexuálních vztahů“.

„Takové seance jsou střelou do nohy celé politice, kterou stát vede,“ napsala na komunikační platformě Telegram Jekatěrina Mizulinová, šéfka prokremelské skupiny prosazující přísnější restrikce na internetu.

Žaloba požaduje, aby odškodné bylo zaplaceno do fondu, který podporuje vojáky bojující na Ukrajině. Proces by měl začít již v lednu. Jeho výsledek ale zůstává otevřený navzdory skutečnosti, že ruský soudní systém běžně plní příkazy vedoucích činitelů.

„V životě každého člověka jsou chvíle, kdy vstoupí do špatných dveří,“ kál se Filipp Kirkorov, zpěvák známý svými přehnaně třpytivými kostýmy. Ve videoprohlášení uvedl, že on i další celebrity by si měli pečlivě vybírat akce „v této těžké době, době hrdinství“.