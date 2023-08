Více než polovina Slováků odmítá vojenskou pomoc Ukrajině

Respondenti odpovídali na otázku: „Měla by podle vás příští vláda pokračovat ve vojenské pomoci Ukrajině?“

Přes 37 procent Slováků vyjádřilo přesvědčení, že příští vláda by určitě neměla pokračovat ve vojenské pomoci a 14,2 procenta odpovědělo, že by asi neměla pokračovat.

Naopak 43,2 procenta dotázaných se domnívá, že příští vláda by měla pokračovat ve vojenské pomoci Ukrajině. Téměř 24 procent respondentů uvedlo, že příští vláda by v pomoci měla určitě pokračovat a 19,4 procenta odpovědělo, že by pomoc sousednímu státu asi měla pokračovat. Téměř pět procent dotázaných nemá jasno.