Ve vítězství věří Kaczyňski i Tusk

Hlavní a dlouholetí političtí rivalové, vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslawa Kaczyňského, opoziční Občanská platforma (PO) Donalda Tuska i jejich malí partneři, do poslední chvíle věřili, že další čtyřleté období vlády v zemi bude jejich.

Poměrně překvapivě vyzněl výsledek průzkumu agentury Kantar, který v pátek zveřejnila televize TVN24. Společnou vládu PO, uskupení Třetí cesta Levice preferuje 51 procent respondentů a 34 procent je pro vládu sestavenou stranou Právo a spravedlnost. Šest procent nemá zájem o vládu ani jednoho z uskupení a přálo by si jinou, ale nedokázalo upřesnit jakou, a devět procent se nedokázalo vyjádřit.

Na Polkách letos záleží víc než kdykoli předtím. Zpráva, kterou začátkem měsíce zveřejnil varšavský think tank Stefan Batory Foundation, uvádí, že ve věkové skupině 18 až 45 let je ochotno jít k volbám pouze 52 procent polských žen, zatímco mezi muži je to 58 procent.