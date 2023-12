Ve Francii zavraždili ženu a čtyři děti, pátrá se po otci rodiny

Stanice BBC upozornila, že je to už třetí případ vražd dětí v oblasti Paříže. Koncem listopadu se 41letý muž v Alfortville přiznal, že zabil své tři dcery ve věku čtyř, deseti a jedenácti let. Hned poté se vydal do rukou zákona. V říjnu pak své tři dcery zabil policista ve Vermars. Pak obrátil zbraň proti sobě.