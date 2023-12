Ve Francii se 15letý hoch přiznal k vraždě rodičů, zapálil společný dům

„Stejně jako to již učinil před četníky, tak i před vyšetřujícím soudcem se přiznal k činu, včetně jeho plánování. Byl umístěn do vazby,“ uvedl podle listu Le Matin prokurátor v Grenoblu Eric Vaillant.

Soudce „nařídí psychiatrický a psychologický posudek, který by mohl přispět k pochopení činu a k vyhodnocení chlapcovy odpovědnosti,“ dodal Vaillant s tím, že chlapec byl umístěn do věznice, do oddělení pro mladistvé.