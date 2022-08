V Liverpoolu po policejních manévrech dopadli vraha devítileté dívky

Ke střelbě došlo v liverpoolské čtvrti Dovecot poté, co matka zavražděné dívky v pondělí večer okolo desáté večer otevřela dveře svého domu, aby se podívala, co působí rozruch na ulici. V té chvíli do jejího domu vběhl muž a další po něm začal střílet.