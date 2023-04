Trepovová je nepravděpodobná atentátnice

Ruský vyšetřovací tým v úterý oznámil, že Darja Trepovová, která do petrohradské kavárny přinesla sošku, v níž byla ukrytá výbušnina, je obviněna z „terorismu provedeného organizovanou skupinou s cílem způsobit smrt“. Na dotaz, proč je zatčena, Trepovová odpověděla : „Řekla bych, že kvůli tomu, že jsem byla na místě vraždy Vladlena Tatarského. Přinesla jsem tam sošku, která vybuchla.“ Na otázku, kdo jí sošku předal, řekla: „Mohla bych to říci později?“ Žádnou další roli v atentátu nepřiznala. Není ani jasné, zda věděla, že je v sošce výbušnina.

Podle britské stanice BBC ani ruští vyšetřovatelé nevylučují, že to vědět nemusela. Vyvázla sice bez zranění, ale neodešla hned po předání sošky. V kavárně zůstala, jen si sedla o něco dál. Vyšla z ní až po výbuchu jako jedna z posledních. Vyplývá to z analýzy různých videí.

Foto: Investigative Committee Of Russi, Reuters

Rylov ruské zpravodajské stanici SVTV News řekl, že si nemyslí, že by jeho žena byla do atentátu zapletena: „Je pravda, že nikdo z nás nepodporuje válku na Ukrajině, ale domníváme se, že takové činy jsou neakceptovatelné. Jsem přesvědčen. že moje žena byla podvedena. Na sto procent jsem si jist, že by nikdy s ničím takovým nesouhlasila.“