Téměř dvěma třetinám Maďarů se nelíbí, kam se jejich země ubírá

Uvedená čísla vyplývají z průzkumu agentury Závecz Research, který publikoval deník Népszava. Za zachování členství Maďarska v Evropské unii (EU) se vyslovilo až 73 procent respondentů, odchod z Unie by preferovalo jen 19 procent Maďarů. Setrvání v Unii preferuje 59 procent voličů FIDESZ, ale až 35 procent voličů vládní strany by bylo pro odchod z EU.

Příznivci opozice chtějí sjednocení

Voliči opozičních stran by uvítali, pokud by opozice v příštím roce postavila do voleb do Evropského parlamentu (EP) společnou kandidátku. Tu si přeje 75 procent voličů Maďarské socialistické strany, 67 procent Demokratické koalice expremiéra Ference Gyurcsánye a 66 procent voličů hnutí Momentum.

Pokud by maďarská opozice postavila společnou kandidátku, mohla by při současné voličské podpoře získat devět mandátů v EP. Vládní strana FIDESZ by získala jedenáct mandátů a strana Naše vlast jeden mandát.

V případě, že by opoziční strany kandidovaly každá zvlášť, získaly by jen šest mandátů v EP, FIDESZ by získal 13 mandátů a Naše vlast dva mandáty.