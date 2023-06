Švýcaři odsouhlasili uhlíkovou neutralitu, alpské ledovce to ale nespasí

Švýcaři v referendu napodruhé schválili zákon o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, přinese to mj. ústup od importu fosilních paliv. Vědecké studie ale ukazují, že zániku mnohých alpských ledovců ani to zřejmě nezabrání.

Foto: Profimedia.cz Rhonský ledovec ve Švýcarských Alpách: vlevo na fotografii z července 2015, vpravo z července 2022