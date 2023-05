Konec jedné švýcarské pohádky. Desítky lidí musely opustit malebnou horskou vesničku, možná navždy

Vesnice Brienz byla vyhodnocována z geologického pohledu jako riziková už nějakou dobu. Podloží, na kterém stojí, se svažuje směrem do údolí, kvůli čemuž je i věžička kostela nakloněná a v domech se nezřídka objevují velké trhliny. Nyní přišlo to, čeho se někteří ve skrytu duše už nějakou dobu obávali. Vesničané dostali 48 hodin na to, aby si zabalili vše co stihnou a opustili své domovy.

Důvodem bylo varování geologů, že na místě bezprostředně hrozí gigantický sesuv půdy, který by mohl uvést do pohybu až dva miliony kubíků skály z hory, která se nad vesnicí tyčí. Netřeba asi dodávat, že takový sesuv půdy by vesnici, ležící necelých 10 kilometrů od známého lyžařského střediska Lenzerheide, beznadějně pohřbil.

Poté, co si místní sbalili vše potřebné, přišlo i na záchranu domácího zvířectva. Do bezpečí byly odvedeny mimo jiné i tamější dojné krávy. Turbulentní vývoj v Brienzu vyvolal mnoho otázek směrem k bezpečnosti některých horských komunit v souvislosti s oteplováním v Alpách.

Nezbývá, než se modlit

Právě švýcarské regiony se ukazují být velmi senzitivní na klimatické změny. Společně s roztáváním permafrostu vysoko v horách dochází častěji k sesuvům půdy. Některé hory byly vždy relativně nestabilní, v poslední době však dochází k pohybům půdy výrazně častěji.

Silné deště by teď mohly uvést horu nad vesnicí Brienz do pohybu. Nyní tak vesničané čekají v dočasném ubytování na sesuv skály, ke kterému by nejspíše mělo dojít ještě během května a modlí se, aby minul jejich domovy.

Trochu až pohádkově vyhlížející vesnička, kterých je ostatně v kantonu Graubünden nepřeberně, leží v nadmořské výšce 1144 metrů nad mořem a není historicky bezvýznamným místem. První zmínka o ní pochází už z roku 840, pod názvem Brienzola. Ve 12. století už byla ekonomickým centrem churského biskupa.