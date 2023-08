Stále více Slováků by si přálo patřit do sféry ruského vlivu

S blížícími se parlamentními volbami narůstá počet Slováků, kteří chtějí jinou podobu demokracie, než je ta v západních zemích Evropy. Až třiceti procentům Slováků by nevadilo, pokud by se jejich země dostala opět do sféry vlivu Ruské federace. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro Denník N.

Foto: Uncredited, ČTK/AP Ilustrační foto

Článek S tvrzením, že musíme zabránit tomu, aby nás Rusko znovu dostalo do sféry svého vlivu, nesouhlasilo v březnu 24 procent respondentů, ale v srpnu to bylo již zmíněných 30 procent. Naopak 55 procent lidí s tvrzením souhlasí a 15 procent dotázaných nedokázalo odpovědět. Výše uvedené výsledky průzkumu mohou být vysvětlením toho, proč se necelý měsíc před parlamentními volbami tolik daří proruským stranám, jako jsou Směr-sociální demokracie, Republika a Slovenská národní strana (SNS). „Naopak klesá strana Hlas-sociální demokracie, která se v těchto otázkách drží spíš prozápadní a prodemokratické cesty,“ uvedl Denník N. Anketa Jak byste odpověděli na otázku z průzkumu: Musíme zabránit tomu, aby nás Rusko znovu dostalo do sféry svého vlivu? rozhodně souhlasím 87 % spíše souhlasím 0,9 % nevím 0,8 % spíš nesouhlasím 0,8 % rozhodně nesouhlasím 10,5 % Celkem hlasovalo 3100 čtenářů. Návrat do ruské sféry vlivu neodmítá až 48 procent voličů Směru, 61 procent voličů Republiky a 68 procent voličů SNS. S tvrzením, že čtyři desetiletí vlády komunistické strany řízené Moskvou přinesly lidem na Slovensku potlačení svobody a demokracie, nesouhlasí 31 procent respondentů, v naprosté většině příznivců Směru Roberta Fica, Republiky a SNS. Třicet procent dotázaných souhlasí s tvrzením, že by pro Slovensko bylo dobré, kdyby mělo silného a rozhodného lídra, který se nemusí zatěžovat parlamentem a volbami. Fico na oslavách Slovenského národního povstání velebil Husáka Anketa Jak byste odpověděli na otázku z průzkumu: Čtyři desetiletí vlády komunistické strany řízené z Moskvy přinesly lidem v Česku potlačení svobody a demokracie? rozhodně souhlasím 87,1 % spíš souhlasím 1,9 % nevím 0,6 % spíš nesouhlasím 1,6 % rozhodně nesouhlasím 8,8 % Celkem hlasovalo 1906 čtenářů. Anketa Jak byste odpověděli na otázku z průzkumu: Mít silného a rozhodného lídra, který se nemusí zatěžovat parlamentem a volbami by bylo pro Česko dobré? rozhodně souhlasím 10,4 % spíš souhlasím 2,4 % nevím 1,4 % spíš nesouhlasím 3,5 % rozhodně nesouhlasím 82,3 % Celkem hlasovalo 1766 čtenářů.