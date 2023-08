Fico na oslavách Slovenského národního povstání velebil Husáka

„Pak přišel rok 1945 a každý by čekal, že za to, co udělal pro Slovenské národní povstání bude nošen na rukou. Ale kde. Zuby mu vybili, zavřeli ho a léta ho drželi,“ dodal předseda Směru. Husák se podle Fica navzdory tomu opět postavil a stál za vznikem československé federace v roce 1968.

„My si vážíme, že Slovensko je členským státem Evropské unie, ale nebudeme tam sedět poslouchat všechny nesmysly. Pokud nemá mít členský stát právo veta, v Evropské unii nemáme co dělat,“ zdůraznil. „Směr vidí evropskou perspektivu Ukrajiny, ale až bude Ukrajina připravena. Dnes je to nejzkorumpovanější stát světa, který není připraven na vstup do Evropské unie. Znamenalo by to obrovské poškození této instituce,“ řekl Fico.