Spiklenci v Německu už objednali ušití uniforem pro novou armádu

Komando složené z bývalých vojáků mělo vtrhnout do německého parlamentu a spoutat poslance. V rozhlase se pak mělo vysílat kódové slovo, signál pro ochromení energetické sítě. „Den X se měl konat v březnu, poté na začátku září,“ napsal SZ s tím, že spiklenci počítali, že budou mít na své straně „tisíce vojáků a policistů“.

Bezpečnostní orgány se stále více obávaly, že někteří z podezřelých by již mohli být natolik zradikalizovaní, že by v případě potřeby zaútočili sami. Vyšetřovatele ze Spolkového kriminální úřadu znepokojilo zejména to, že mezi podezřelými z plánování teroru bylo údajně několik bývalých vojáků bundeswehru a legálních držitelů zbraní.