Španělé volí parlament. Krajní pravice cítí ve volbách historickou šanci

Sánchez doufá, že jeho sociální reformy a kroky jeho vlády za krizí spojených s covidem-19 a válkou na Ukrajině přesvědčí voliče, aby mu poskytli další mandát, předvolební průzkumy ale tomuto scénáři nenasvědčovaly. Podle většiny z nich socialistům oplatí porážku z minulých voleb lidovci a premiérem by se mohl stát Feijóo, který PP vede od loňského dubna a který byl předtím 13 let předsedou regionální vlády v Galicii.

Lidovci však zřejmě nebudou moci vládnout bez podpory další strany, přičemž tuto roli by mohla plnit krajně pravicová strana Vox, která má šanci zopakovat třetí místo. Taková koalice by znamenala, že krajní pravice by se v zemi dostala do vlády poprvé od 70. let, kdy po skoro čtyřicetiletém úřadování zemřel diktátor Francisco Franco a Španělsko přešlo k demokracii.