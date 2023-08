Slovenská policie poukazuje na zneužívání státní moci v období Ficových vlád

„Rozumíme tomu, že lidé tu budovali 12 let systém ´našich lidí´, v rámci kterého bylo dovoleno všechno v rámci trestního řízení. Spisy se podle vyjádření klíčových svědků nosily na stůl přímo premiérovi a vykonával to přímo prezident policejního sboru,“ reagoval Hamran na kritiku policie ze strany Směru. Právě zmíněných 12 let byla u moci Ficova strana.