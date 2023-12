Slovenská ministryně kultury moderuje v televizi, porušuje tím zákon

Na tento rozpor upozornily poslankyně opozičního Progresivního Slovenska (PS) Zora Jaurová a Zuzana Mesterová. Šimkovičová byla několik let moderátorkou zmíněné internetové televize a nyní se společně s poslancem SNS a majitelem TV Slovan Petrem Kotlárem vzájemně představují jako hosté. Šimkovičová s Kotlárem se při vysílání tváří, že moderátor sedí mimo dosahu kamer, a fiktivně s ním komunikují. Opoziční poslankyně upozornily, že ve studiu ve skutečnosti žádný moderátor není, napsal Denník N .

Šimkovičová s Kotlárem ve vysílání prezentují své názory a vysvětlují, co dělají na ministerstvu kultury, resp. v parlamentu. Kotlár se zaměřuje především na připravovanou pandemickou smlouvu Světové zdravotnické organizace (WHO). „Ve správnou chvíli dáme dohromady všechny síly, abychom to odmítli,“ zdůraznil Kotlár.