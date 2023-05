Slovenka si při porodu císařským řezem sama vytáhla dítě z břicha

Dá se říct, že malá Nina se narodila přímo do rukou své matky, která to vnímala jako zlomový moment společného života s vytouženou dcerkou. „Jen ho cítíte kopat a cítíte pohyby, ale nevidíte ho. A najednou, po těch devíti měsících, máte možnost vidět děťátko ještě takové špinavé a najednou máte možnost být s ním. Je to úžasný pocit,“ dodala šťastná maminka.