Školy na Slovensku nezvládají vzdělávat romské i neromské děti společně, míní expert

Šedesát pět procent školou povinných romských dětí je na Slovensku vzděláváno segregovaně. Proč?

Samotná diskriminace má různé podoby. Jedná se třeba o neoprávněné zařazování romských dětí do speciálního vzdělávání, kdy procento dětí, které jsou do něj posílané, je stále poměrně vysoké. Některé školy také zřizují pro romské děti speciální třídy a existují zde i běžné segregované třídy a čistě romské školy. U segregace na základních školách v běžných třídách jde v principu o rozhodnutí školy, která nedokáže zabezpečit integraci romských dětí a dětí z majority, a proto přistoupí k jejich oddělení.

Všeobecně existuje ve společnosti obava, že společné vzdělávání může dělat problémy. Rodiče se obávají konfliktů i toho, že kvalita výuky nebude dostatečná

Často je příčinou nedostatečná schopnost vzdělávat různorodý kolektiv. Je to jeden z problémů, na nějž poukazujeme. Potřebujeme školy podporovat směrem k tomu, aby uměly vzdělávat děti z různého sociálního a kulturního prostředí a naplňovat jejich individuální vzdělávací potřeby, což je samo o sobě složité. Z tohoto pohledu státní instituce na Slovensku školy nepodporují dostatečně.

Vietnamci se stali na Slovensku oficiálně uznanou národnostní menšinou Zahraniční

Další příčinou segregace je určitě sociální vyloučení mnohých romských komunit. Ze škol, které fungují v jejich blízkosti, se pak postupně stávají segregované, protože rodiče z majority přihlašují své děti tam, kam nechodí ty romské.

Určitě jsou příčinou i předsudky, kterým romská menšina na Slovensku čelí ze strany majority. Všeobecně existuje ve společnosti obava, že společné vzdělávání může dělat problémy. Rodiče se obávají konfliktů i toho, že kvalita výuky nebude dostatečná.

Obava o kvalitu vzdělání

Existuje nějaká strategie, která by odchodu žáků z majority uměla zamezit?

Musíme si položit otázku proč neromští rodiče hlásí svoje děti do škol, které ve větší míře nenavštěvují romské děti. Může to být právě obava o kvalitu vzdělávání. A často je to obava odůvodněná, jelikož školy nemají obecně dostatečné schopnosti, zdroje ani metodickou podporu ze strany státu k tomu, aby zvládaly děti z různorodého sociálního prostředí vzdělávat inkluzivně.

Jediným řešením je, aby spolu byly tyto děti od malička. Sociální dovednosti, které díky tomu mohou získat, budou přínosné pro ně i pro celou společnost

Je potřeba s neromskými rodiči komunikovat a nějakým způsobem garantovat, že jejich děti nebudou v inkluzivních školách a třídách strádat a bude naplněn jejich vzdělávací potenciál. Je také třeba zdůrazňovat, že jediným řešením je, aby spolu byly tyto děti od malička. Sociální dovednosti, které díky tomu mohou získat, budou přínosné pro ně i pro celou společnost. Myslím si, že společné vzdělávání je důležité i pro sociální soudržnost.

Evropská komise letos Slovensko zažalovala k Soudnímu dvoru Evropské unie kvůli tomu, že dostatečně nebrání segregaci romských dětí. Podle ní jsou změny a reformy, které země dosud zavedla, neúčinné. Jak vnímáte roli státu vy?

Státní instituce na Slovensku dlouhodobě neřeší, že na školách existuje segregace. Jsme přesvědčení, že stát nepřijímá dostatečná opatření a je pasivní, což potvrzuje také rozhodnutí evropské komise, která vůči Slovensku vede řízení od roku 2015 a teď se rozhodla podat žalobu k soudnímu dvoru Evropské unie. O tom, že problém segregace přetrvává, svědčí i to, že procento romských dětí v segregovaném vzdělání je nejvyšší v celé Evropské unii.

Může se současnou segregační praxí něco udělat novelizovaný školský zákon, který parlament schválil v květnu?

Je to určitý krok dopředu. Slovensko v rámci něj přijalo nově třeba definici segregace. Domníváme se ale, že to samo o sobě změnu nepřinese. Zákon podle nás neřeší to nejdůležitější.

Stát musí na řešení konečně vyčlenit dostatečné finanční zdroje ze státního rozpočtu a efektivně čerpat finance dostupné z fondů EU. Podle nás by bylo vhodné vypracovat komplexní desegregační plány, které by měly vztah k lokalitám, kde je ten problém.

Komise Rady Evropy: ČR nepokročila v integraci Romů ve školách, nechrání dost ani LGBT+ Věda a školy

Tento plán by měl problémy identifikovat a navrhnout nějaký komplex potřebných opatření, a to v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu a vyčlenit na jejich realizaci dostatečné zdroje. Spolupracovat by na tom měly státní instituce a také školy a samosprávy.

Bezplatná doprava pro romské děti

Opatření by mohla vést k podpoře školní různorodosti, k zabezpečení bezplatné dopravy primárně pro romské děti, tak aby měly možnost navštěvovat i vzdálenější školy. Nemusely by potom zůstávat v jedné – segregované. Úpravy by se měly týkat také vhodného vyznačení školských obvodů, aby se nepodporovala koncentrace romských dětí na jedné škole.

Zároveň je potřeba řešit segregaci romských komunit v oblasti bydlení, protože ta má velmi negativní vliv na segregaci ve vzdělání. Na Slovensku se prakticky nic z toho zatím neděje. Věřím ale, že tlak Evropské komise může mít v tomto směru pozitivní dopad.

Co říkáte na zavedení úvodních ročníků pro děti se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami?

Toto opatření je diskutabilní. Na Slovensku už dříve fungovaly tak zvané nulté ročníky. Měly sloužit k tomu, aby možnost připravit se dostaly i děti z marginalizovaného prostředí, které nenavštěvovaly školku a neměly dostatečné předpoklady k tomu nastoupit do první třídy.

Když ale tyto děti, zpravidla romské, nastoupily do nultého ročníku, tak s ostatními potom často pokračovaly i do první třídy. Takže segregace tím pádem začínala už tady v nultém ročníku a stejné riziko je teď spojené s úvodními třídami.

Myslíme si, že by se mělo směřovat k tomu, aby měly romské děti přístup k nesegregované předškolní výchově už od nejmladšího věku. To opatření je určitá obměna nultých ročníků a není to něco, co bychom podporovali.

Vyhraný soud

Odvolací soud tento rok v únoru potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Prešově, který konstatoval, že diskriminace romských žáků je systémovým problémem. Táhlý spor děti vyhrály také díky vaší bezplatné právní pomoci. Mohl byste popsat, o co v případu šlo?

Případ se týkal tří romských dětí z obce Hermanovce na východním Slovensku, které byly kvůli nedostatečné diagnostice ze strany pedagogicko-psychologického centra nezákonně vzdělávány ve speciálních třídách. Děti ale absolvovaly na žádost rodičů vyšetření jinde a nezávislá psycholožka postižení nepotvrdila.

Devadesát procent romských dětí, které školu navštěvovalo, chodilo do speciálních tříd pro mentálně postižené a podle nás za to nesl odpovědnost i stát

Žaloba, kterou s naší podporou rodiče podali už v roce 2016, směřovala nejen vůči prešovskému centru, ale i proti státu a škole, která vzdělávání dětí zabezpečovala. Děti se totiž učily odděleně ve speciálních třídách mimo hlavní budovu. Takže jsme řešili i segregaci prostorovou. Asi devadesát procent romských dětí, které školu navštěvovalo, navíc chodilo do speciálních tříd pro mentálně postižené a podle nás za to nesl odpovědnost i stát.

Společnost pro inkluzi bude školy učit, jak předcházet nevhodnému chování Věda a školy

Okresní soud v Prešově v roce 2021 potvrdil diskriminaci ze strany psychologického centra a školy, ale zamítl žalobu rodičů vůči státu. Letos odvolací soud v Prešově rozsudek potvrdil a zároveň vyhověl i odvolání, které se týkalo státu. Uznal jeho odpovědnost za daný stav, což je neméně důležité.

Jde o historicky první právoplatné rozhodnutí, které potvrdilo diskriminaci romských dětí ve speciálním vzdělávání na Slovensku. Odvolací soud poukázal na to, že problém má systémovou rovinu a týká se mnoha romských dětí.

Změnil se od začátku soudního sporu přístup školy k romským dětem?

Nemám nejaktuálnější informace. Z těch, které máme, se zdá, že škola do jisté míry stav reflektovala, i když mnohé romské děti stále vzdělává odděleně. Škola musí v plné míře zajistit dětem takovou diagnostiku, která nebude diskriminační a měla by se zasadit i o inkluzivní vzdělávání bez segregace, za kterou nese velký díl odpovědnosti. Podle nás ale nedokáže řešit celý a takto komplexní problém sama.

Nepůjde to bez masivní podpory státu, jehož intervence je tu úplně klíčová. Bez výrazné podpory školy a identifikace problémů a návrhu řešení, řekněme formou desegregačního plánu, nemůžeme očekávat nějakou výraznou změnu. Podobných lokalit, co potřebují intervenci, je na Slovensku hodně.