Skandál ve Francii: Policista kopl ležícího demonstranta mezi nohy, mladému muži museli amputovat varle

„Byla to tak silná rána, že mu muselo být varle amputováno,“ řekla advokátka Lucie Simonová s tím, že zraněný muž stále ještě leží v nemocnici.

Paris🇫🇷 manifestation du 19 janvier 2023 contre la réforme des retraites Un photographe espagnol 🇪🇸est renversé sur une charge des forces de l’ordre et reçoit un coup alors qu’il est au sol… Ce photographe🇪🇸 a été hospitalisé et a du être amputé d'un testicule... pic.twitter.com/oO7tfLL0tn

Šéf pařížské policie Laurent Nunez už nařídil vyšetřování okolností případu, který vyvolává pobouření, neboť to vypadá jako jasný případ použití neadekvátní síly.

Ministerstvo vnitra uvedlo, že ve čtvrtek pochodovalo v Paříži asi 80 000 demonstrantů v rámci celonárodních protestů, které vyvolal záměr vlády zvýšit věk odchodu do důchodu z 62 let na 64 let. Odborová centrála CGT tvrdí, že demonstrantů bylo 400 000.