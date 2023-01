Francouzi mají chodit do důchodu v 64 letech

Francouzi by měli napříště odcházet do důchodu v 64 letech namísto dosavadních 62 let. Předpokládá to návrh reformy penzijního systému, který v úterý představila premiérka Élisabeth Borneová. Původně vláda plánovala dokonce věkovou hranici 65 let.

Foto: Bertrand Guay, ČTK/AP Francouzská premiérka Élisabeth Borneová představuje návrh reformy penzijního systému

Článek Změna důchodového systému je jedním z klíčových bodů programu prezidenta Emmanuela Macrona, který byl loni na jaře zvolen hlavou státu na dalších pět let. Vláda argumentuje tím, že v dosavadní podobě jsou sociální jistoty občanů dlouhodobě neudržitelné a že v systému za posledních 25 let nenastaly žádné změny. Čekají se stávky a demonstrace Ohlášená důchodová reforma je ve Francii velmi ožehavým tématem. Kritici reformy už ohlásili první stávky a demonstrace. Zda se plán podaří prosadit, bude záviset i na tom, jak se vláda k protestům postaví. Ještě důležitější ale bude podpora v parlamentu. Macronova administrativa nemá v Národním shromáždění většinu a je odkázaná na vůli dalších stran. Je ale pravděpodobné, že pro záměr budou hlasovat republikáni, jestliže vláda přijme některé jejich připomínky. Macron usiluje o to, aby reforma byla schválena do léta. „Změna má zajistit rovnováhu našeho sociálního systému,“ prohlásil prezident.