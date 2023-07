Rychleji to nejde. Ukrajinský generál Syrskyj popsal obtíže protiofenzivy

Protiofenziva postupuje pomaleji, než by si Ukrajinci přáli. Přiznal to generál Oleksandr Syrskyj, který velí operacím proti ruským okupantům v oblasti centrálního Donbasu. Na změnu ukrajinské taktiky, která znamená nižší ztráty za cenu pomalejšího postupu, upozornil už v předchozích dnech například list New York Times (NYT).

Foto: Profimedia.cz Ukrajinský generál Oleksandr Syrskyj na archivním snímku.