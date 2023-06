Rusové používají západní munici. Viktor sežene všechno, říká Prigožin

„Přesné. Smrtící. Spolehlivé.“ Tak promuje americká zbrojní firma Hornady svoji munici určenou pro vysoce přesné odstřelovací pušky. Problém je, že podle zjištění serveru POLITICO se statisíce kazet s takovými náboji dostaly do moskevské zbrojařské firmy Promtechnologija, která je dodává mj. nechvalně proslulé žoldnéřské skupině wagnerovců k bojům na Ukrajině. Ti americkou munici používají v ruských odstřelovacích puškách Orsis-5000.

Steve Hornady, šéf americké zbrojní firmy, přímé dodávky munice do Ruska kategoricky _ – s odvoláním na sankce – odmítl a dodal, že jeho společnost nezískala žádnou licenci na vývoz do Ruska již od roku 2014, kdy Rusové protiprávně anektovali Krym. Podle Hornadyho nemá jeho firma ani žádné informace o tom, že by některý jeho klient přeprodával zbraně dál.